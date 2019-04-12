Сельчанин убил котенка на глазах у ребенка в Томской области
Инцидент произошел в Кривошеинском районе Томской области. Как сообщает местная прокуратура, в ноябре прошлого года обвиняемый устроил скандал на ферме, где находился со своей сожительницей и ее 13-летней дочерью. Помимо животных там жили 4-месячные котята, которых приютила женщина.
Между обвиняемым и его сожительницей возникла ссора, женщина высказалась, что решила расстаться с обвиняемым. Мол, тот дебоширит и вечно пьет. Разозлившись на свою возлюбленную, мужчина сообщил, что убьет всех ее кошек и ушел в комнату. Вернувшись, он держал за задние лапы черно-пестрого котенка. Подойдя к женщине и ребенку, он сказал, что сейчас убьет котенка на их глазах и с силой бросил животное в стену телятника. В результате действий мужчины котенок погиб мгновенно от разрыва кровеносных сосудов головного мозга. От увиденного девочка была шокирована и долго не могла прийти в себя.
Осужденный свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, сказав, что хотел отомстить своей сожительнице, заставив ее страдать из-за смерти животного. Дело направлено на рассмотрение в Кривошеинский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU