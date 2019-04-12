2019-04-12T08:00:57+03:00
Схема проезда

САХ за сутки отмоет 30 остановок в Томске

В городе начались субботники и санитарные пятницы
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Во время работы сотрудники коммунального предприятия очищают стены остановочных комплексов от рекламы и объявленийВо время работы сотрудники коммунального предприятия очищают стены остановочных комплексов от рекламы и объявленийФото: из открытых источников
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Сегодня, 12 апреля, бригады «Спецавтохозяйства» и его субподрядчики планируют помыть почти 30 остановочных павильонов. Они будут работать по пр. Мира, Фрунзе. ул. К. Ильмера, 79-ой Гв. Дивизии, Ф. Мюнниха и Смирнова, - сообщает пресс-служба мэрии.

Во время работы сотрудники коммунального предприятия очищают стены остановочных комплексов от рекламы и объявлений, отмывают надписи, убирают попутный мусор. Остановки моют как вручную, так и с помощью поливомоечной техники.

В субботу бригады будут работать на участках ул. Шевченко, Профсоюзная, Дальне-Ключевская, Большая Подгорная, Елизаровых, Учебная, Суворова и др. Всего за пятницу и выходные планируется привести в порядок более 60 остановок.

Также сегодня днем бригады САХ будут собирать скопившийся песок с прибордюрной части по ул. Учебная, Иркутский тракт, в районе Путепровода. Снег разрыхлят на газонах по ул. Говорова и Тимакова. Всего в механизированном содержании города 12 апреля задействовано 40 единиц техники предприятия.

Поливомоечные звенья в пятницу днем выведут в район Белого озера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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