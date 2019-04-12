Томские росгвардейцы провели военно-патриотическое мероприятие для школьников

СЕГОДНЯ 07:47 2019-04-12T07:47:57+03:00

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Встречу со старшеклассниками МАОУ СОШ № 42 сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Томской области приурочили к периоду призыва граждан на военную службу. Мероприятие было нацелено на ознакомление школьников не только с сегодняшним днем Росгвардии, но и ее прошлым. Совместно с представителями Томских региональных организаций «Союз ветеранов Афганистана» и «Чернобыль» учащимся рассказали о геройских поступках военнослужащих внутренних войск МВД России, ныне Росгвардии, в боевых действиях в республике Афганистан, на Северном Кавказе и при ликвидации последствий самой страшной в истории России аварии на Чернобыльской атомной электростанции, о мужестве, проявленном сотрудниками ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны, погибшими при исполнении служебных обязанностей. Старшеклассникам подробно доведена информация об образовательных учреждениях Росгвардии, условиях и сроках поступления, перспективах — по окончании.

Открывая мероприятие, помощник начальника Управления Росгвардии по Томской области подполковник Татьяна Крестинина познакомила ребят с историей создания Росгвардии, отсчет которой ведется с 1811 года, когда Указом императора Александра I 27 марта явился основой для дальнейшего установления Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, рассказала школьникам о первом командире Отдельного корпуса внутренней стражи генерале от инфантерии Евграфе Комаровском, познакомила учащихся со структурой и особенностями служебной деятельности томской Росгвардии, представив присутствующим экипированных сотрудников ОМОН и презентационный ролик с показательными выступлениями этого спецподразделений, поведала о погибших спецназовцах, отметив, что «ни для кого не секрет, - всякая служба, сопряженная с защитой человека и общества от преступных посягательств, не безопасна». Продолжила тему сотрудник пресс-службы вневедомственной охраны Евгения Булавко, рассказав ребятам о трагических случаях гибели четырех сотрудников этого подразделения, один из которых, сержант милиции Станислав Тогущаков, погибший при отражении разбойного нападения, посмертно награжден орденом Мужества.

Беседу продолжили представители Томской региональной организации «Союз ветеранов Афганистана», участники боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, рядовые запаса Евгений Федоров и Сергей Школин. Ветераны поведали ребятам о тяжелейших условиях, в которых приходилось воевать советским солдатам, о мужестве, проявленном воинами-интернационалистами, боевых товарищах, многие из которых пали в боях. Ветераны подчеркнули, что рисковали жизнью и бесстрашно сражались ради спокойной и мирной жизни сегодняшнего поколения, благосостояние и порядок которой теперь в руках молодежи: «От того, насколько достойно и порядочно вы будете учиться и жить, - зависит благополучие нашего общества в целом», - акцентировали воины-интернационалисты.

Тему необходимости здорового и активного образа жизни молодого поколения продолжил общественный деятель, председатель Совета старейшин при мэрии г. Томска, руководитель ветеранских организаций «чернобыльцев» и «химстроевцев», заслуженный военный строитель полковник в отставке Анатолий Чемерис. Он отметил, что ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС качественно и ускоренными темпами во много удавалось благодаря хорошей физической закалке и крепкому здоровью участников ликвидации, их патриотическому духу и гуманности. «Все эти качества, - подчеркнул Анатолий Федорович, - воспитываются с детства и юношества». Участник ликвидации последствий аварии рассказал о жутких условиях, в которых приходилось работать, но, «благодаря железной воле и сплоченности, все, от солдата до генерала выполнили свой долг».

В завершение мероприятия подполковник Крестинина обратила внимание присутствующих на то, что, несмотря на грустные и трагичные моменты в истории служебных будней сотрудников и военнослужащих томской Росгвардии, «служба в войсках национальной гвардии Российской Федерации многогранна и интересна, и стремление пополнить ее ряды для желающих служить Отечеству — дело чести». Завершая встречу, начальника отдела кадров Управления полковник Максим Кениг и помощник начальника отделения учета и комплектования лейтенант Татьяна Уточкина рассказал старшеклассникам обо всех учебных заведениях Росгвардии, порядке поступления, дисциплинах и возможных профессиях, получаемых по окончании, а также социальных гарантиях и перспективах карьерного роста будущих росгвардейцев.

Каждое выступление гостей сопровождалось бурными аплодисментами учащихся. Со словами благодарности и уверенности в дальнейшем общении и сотрудничестве школьники и преподавательский состав проводили росгвардейцев.

ИСТОЧНИК KP.RU