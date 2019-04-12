2019-04-12T06:26:57+03:00
Недвижимость

САХ и АБФ: три буквы «мусорной реформы» в Томске

Мэри Иван Клян рассказал о начале работы регионального оператора по вывозу ТКО
Татьяна Щукина
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В Томске появится больше мусорных контейнеровВ Томске появится больше мусорных контейнеровФото: Архив "КП"
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В четверг, 11 апреля, мэр Иван Кляйн выступил на государственном телевидении в проекте «Жизнь города», где сообщил подробности о ходе реформы по обращению с коммунальными отходами на вверенной ему территории. Градоначальник рассказал, что компания «Спецавтохозяйство», сможет приступить к выполнению функций регионального оператора по Томску и Томскому району уже в мае. Поскольку муниципальное предприятие по антимонопольному законодательству не может занимать более 50% рынка, САХ будет вывозить мусор с территории Советского и Октябрьского района, а Ленинский, Кировский и Томский районы будет обеспечивать подрядчик с названием «АБФ-Логистик».

«И «САХ» и «АБФ» вправе привлекать субподрядчиков – те транспортные компании, которые по сути выполняли эти функции ранее», - подчеркнул мэр. По словам Кляйна, регоператор уже подал документы в департамент тарифного регулирования области для определения тарифов на вывоз ТКО для многоквартирных домов и индивидуального жилого сектора.

Каким будет тариф пока не сообщается, но точно известно, что оплачиваться услуга будет не с кв. метра, как ранее, а за каждого прописанного человека. Мэр заверил, что томичи с низким уровнем доходов смогут оформить на вывоз мусора субсидию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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