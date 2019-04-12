Первый кругосветный полет на дирижабле совершат ученые из Томска

СЕГОДНЯ 05:51 2019-04-12T05:57:03+03:00

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Вокруг света на дирижабле планируют полететь представители томской науки, чтобы получить новые знания о Земле и испытать свое оборудование в критических условиях. Проект «Дирижабль. Два полюса Земли» представил общественности ректор Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Александр Шелупанов на круглом столе форума «Комплексные научно-технические программы и проекты для освоения Арктики: диалог потенциальных партнеров».

«Это позволит провести исследования океана, атмосферы и климатических явлений, которые сегодня невозможно осуществить космическими техническими средствами. Также проект позволит доказать эффективность альтернативного современного воздухоплавательного средства для освоения и исследования труднодоступных регионов страны и мира, например, Гренландского ледяного щита, Антарктиды, северо-восточной Сибири и других», — рассказал Шелупанов.

Еще одной важной задачей проекта будет проверка приемо-передатчиков и элементов в условиях низких температур, отдаленных территорий, а также изучение сигналов глобальных навигационных систем связи ГЛОНАСС/GPS/Galileo/Beidou, в том числе 5G.

В проекте, кроме ТУСУРа, участвуют ученые и инженеры из Московского авиационного института (МАИ), Русского географического общества (РГО), институтов РАН. Принять участие в проекте приглашаются и другие ученые, разработчики и представители бизнеса, заинтересованные в проведении исследований и испытаний с помощью дирижабля.

ИСТОЧНИК KP.RU