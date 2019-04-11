Житель Колпашева зарезал знакомую «из личной неприязни»

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-11T13:02:44+03:00

После преступления обвиняемый был заключен под стражу Фото: "КП" Архив

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Распитие спиртных напитков в городе Колпашево Томской области закончилось кровопролитием. Во время ссоры хозяин дома, где распивался алкоголь, схватился за нож и безжалостно убил свою гостью. Преступление было совершено в праздник Татьянин день.

«По версии следствия, 25 января 2019 года обвиняемый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своей знакомой, на почве личных неприязненных отношений нанес женщине несколько ударов ножом по телу в область жизненно важных органов. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте, - сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено. Колпашевец находится под стражей в ожидании суда.

ИСТОЧНИК KP.RU