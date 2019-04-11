Сотрудник томского ЧОПа выстрелил в спину посетителю караоке-бара
Октябрьский районный суд Томска рассмотрит уголовное дело бывшего сотрудника частной охранной организации, который применил огнестрельное оружие при задержании нарушителя общественного спокойствия.
По версии следствия, в ночь на 7 апреля 2018 года, находясь на маршруте патрулирования, мужчина получил сообщение от диспетчера о срабатывании «тревожной кнопки» в одном из караоке-баров Ленинского района. На месте охранник узнал, что бузотер уже покинул заведение. Не поставив в известность полицию, чоповец решил самостоятельно задержать хулигана.
«Настигнув молодого человека на ул. Кузнечный взвоз, он выстрелил ему в спину из служебного оружия – пистолета ИЖ-71, причинив потерпевшему телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», - сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Томской области.
В ближайшее время мужчина предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Свою вину он признал частично.
ИСТОЧНИК KP.RU