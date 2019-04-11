Томичи могут выиграть хоккейный каток для своего двора

СЕГОДНЯ 10:41 2019-04-11T10:41:03+03:00

За пять лет такие катки построены в 15 городах

Для этого нужно поучаствовать в конкурсе

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Жители Томска смогут принять участие в судьбе своего города и подарить вторую жизнь заброшенным ледовым площадкам. Бренд NIVEA в шестой раз запустил социальную акцию «Голосуй за свой каток!». Получит ли город новую бесплатную ледовую площадку, которая летом будет работать как футбольное поле с новым газоном, зависит от инициативных жителей, которые должны подать заявку и прислать фото своего катка, а также голосовать за свой каток.

Прием заявок проходит до 15 мая. Итоги акции будут объявлены 20 мая, а реконструкция площадок начнется осенью 2019 года.

За пять лет существования конкурса современные и удобные площадки для активного отдыха появились в 15 городах: в Солнечногорске-7, Омске, поселке Мелиоративный (Республика Карелия), Костомукше, Братске, Костроме, Улан-Удэ, Уфе и в Нижнем Тагиле. В 2017 году победителями стали Великие Луки, Новосибирск и Тольятти, а в конце 2018 – Самара, Нелидово и Хабаровск.

ИСТОЧНИК KP.RU