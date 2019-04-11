2019-04-11T10:29:27+03:00
Общество

«Ярче» пришлось закрыть магазин под Томском

Такое решение вынес Арбитражный суд
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Магазины "Ярче" сегодня пользуются наибольшей популярностью у томичейМагазины "Ярче" сегодня пользуются наибольшей популярностью у томичейФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Изменить размер текста:

УФАС России подал в суд иск на сеть супермаркетов «Ярче» за превышение лимита открытия магазинов в регионе.

Как оказалось, в селе Мельниково был открыт уже третий магазин этой сети. У соседних точек розничной торговли просто не стало выручки, и они обратились с жалобой к антимонопольщикам.

Выяснилось, что в 2016 году «Ярче» уже превысила установленную законом долю в 25 % на территории Шегарского района.

Арбитражный суд Томской области обязал ООО «Камелот-А», которое является предприятием розничной торговли, осуществляющим торговую деятельность под маркой «Ярче» закрыть один из магазинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Колпашева зарезал знакомую «из личной неприязни»
Сотрудник томского ЧОПа выстрелил в спину посетителю караоке-бара
Томичи могут выиграть хоккейный каток для своего двора
Юные физики собрались в Томске
Какие территории Томска обработают от клеща
Директор авиапредприятия из Томска выплатил сыну зарплату в 4 млн рублей
Мебель «в клеточку», шашлык «в плосочку»: томские колонии приглашают горожан на ярмарки
Подозреваемый в хранении взрывчатого вещества задержан в Томской области
Праздник томских призывников посетят священник и кинолог с собакой
По соседству с Томском в Северск забрели два бурых медведя
Ко Дню Победы Томск оформят в особой тематике
Томичей приглашают на фестиваль с Незнайкой, банкоматом и квизами
15 апреля в Томске вновь начнутся Кирилло-Мефодиевские чтения
В Томи продолжает падать уровень воды
Пьяный томич зарезал родного брата
Одинокая мама из Томска просит помощи в реабилитации дочки с гидроцефалией
Ваше собачье дело: мэр призвал томичей заняться площадками для выгула питомцев
Пенсионер из Томска пойдет под суд за ложное минирование мэрии
«Если я не красавец, значит бабы зажрались»: в Томске разыскивают мужчину с текстами на теле
На севере Томской области у девушки украли квадроцикл
Томич обманул дольщиков, получив «добро» на гостиницу вместо жилого дома
Томские школьники могут поступить в СибГМУ благодаря Instagram