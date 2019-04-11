«Ярче» пришлось закрыть магазин под Томском

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-11T10:29:27+03:00

Магазины "Ярче" сегодня пользуются наибольшей популярностью у томичей Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

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УФАС России подал в суд иск на сеть супермаркетов «Ярче» за превышение лимита открытия магазинов в регионе.

Как оказалось, в селе Мельниково был открыт уже третий магазин этой сети. У соседних точек розничной торговли просто не стало выручки, и они обратились с жалобой к антимонопольщикам.

Выяснилось, что в 2016 году «Ярче» уже превысила установленную законом долю в 25 % на территории Шегарского района.

Арбитражный суд Томской области обязал ООО «Камелот-А», которое является предприятием розничной торговли, осуществляющим торговую деятельность под маркой «Ярче» закрыть один из магазинов.

ИСТОЧНИК KP.RU