2019-04-11T06:55:18+03:00
Общество

Какие территории Томска обработают от клеща

В этом году решено увеличить «обезвреженную» площадь до 732 га
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба администрации города Томскафото: пресс-служба администрации города ТомскаФото: из открытых источников
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В этом году площадь обработки составит 732 га. В течение мая будут обезврежены 42 рабочие зоны. Планируется, что работа стартует 24 апреля при благоприятных погодных условиях.

Традиционно от клещей обработают места проведения майских праздников – в Лагерном саду, на Южном мемориальном кладбище, у Белого озера, у ДНТ «Авангард», на Новособорной площади, а также детские лагеря и подъезды к ним.

Отметим, в предыдущие годы обработка проводилась на 672 га Томска. Увеличение площади произошло за счет того, что принято решение обработать не только территории загородных лагерей, но и барьерных зон рядом с ними.

Для обработки используется препарат «Юракс. По словам специалистов городского комитета озеленения и природного комплекса для эффективной противоклещевой обработки должна установиться стабильная теплая погода без осадков. На территории не должно быть снега и талой воды.

В течение месяца безопасными от клещей и грызунов также станут Потаповы лужки, сквер им. Геннадия Ворошилова, Березовая роща в мкр. Каштак, тропа здоровья на стадионе «Буревестник», стадион «Кедр», зеленая зона в мкр. Сосновый бор, окрестных присоединенных территорий и др. Особое внимание будет уделено обработке зеленых зон вблизи объектов социальной сферы.

По ряду адресов обработка будет проведена повторно по рекомендации специалистов Роспотребнадзора: в детских загородных лагерях подрядчик выйдет в мае и июне, в Лагерном саду повторят обработку верхней террасы к началу лета – в пик активности таежного клеща, на нижней террасе в августе – в осенний пик активности лугового клеща.

ИСТОЧНИК KP.RU

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