2019-04-11T06:51:52+03:00
Происшествия

Директор авиапредприятия из Томска выплатил сыну зарплату в 4 млн рублей

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Татьяна Щукина
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Молодой человек практически не посещал рабочее место, зато деньги получал исправноМолодой человек практически не посещал рабочее место, зато деньги получал исправноФото: "КП" Архив
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Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщило о преступлении, совершенном водном из аивиапредприятий Томска. Главу организации (ее название пока не уточняется) подозревают в растрате 4 000 000 рублей в пользу своего сына. Преступление было выявлено сотрудниками Томского линейного отдела МВД совместно с коллегами из Федеральной службы безопасности.

«Установлено, что в 2012 году руководитель авиакомпании Томского филиала назначил на должность инженера по охране труда и Технике безопасности своего родственника, который рабочее место фактически не посещал, при этом учет рабочего времени и начисление заработной платы инженеру производилось в полном объеме, с надбавкой за работу в районах Крайнего Севера», - пояснила пресс-служба ведомства.

В отношении чадолюбивого руководителя авиапредприятия возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере». Ему грозит лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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