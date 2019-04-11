Мебель «в клеточку», шашлык «в плосочку»: томские колонии приглашают горожан на ярмарки

СЕГОДНЯ 06:05 2019-04-11T06:16:34+03:00

Ярмарки УФСИН всегда проходят в Томске хлебосольно. Фото: sputnik.by

Торговые мероприятия развернутся в Томске сразу на трех площадках

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12 апреля, в Томске пройдут ярмарки учреждений регионального УФСИН, где горожане могут сделать немало приятных покупок.

«Ведомственные учреждения представят образцы яркой детской мебели – кровати, шкафы, игровые уголки, которыми можно обставить комнаты или дошкольные учреждения. Для предприятий мы предложим: изделия из полимеров – дорожные щетки, метлы, трубы ПВД, шпагаты, стреп-ленту, упаковочную тар, ящики для транспортировки товаров и тротуарную плитку», - рассказал главный инженер УФСИН Виталий Пичугин.

Процесс покупок томичи смогут разнообразить потреблением разных «вкусняшек». Будут шашлыки, мясо-гриль, соленое, копченое сало, колбасы, свежий хлеб и выпечка. Оригинальные поделки и сувениры от осужденных также можно будет посмотреть и приобрести в рамках выставок прикладного творчества.

Ярмарки начнутся в 12.00 на трех площадках:

Лечебно-исправительное учреждение № 1 (ул. Клюева, 1).

Исправительная колония № 3 (ул. Демьяна Бедного, 18/2).

Исправительная колония № 4 (ул. Нахимова, 3).

ИСТОЧНИК KP.RU