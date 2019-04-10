Подозреваемый в хранении взрывчатого вещества задержан в Томской области
Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет
Опасная находка была обнаружена при проведении оперативно-профилактических мероприятий. Фото: УМВЛ по ТО
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Сотрудниками полиции Томского района задержан 37-летний мужчина, у которого было найдено взрывчатое вещество метательного действия (бездымный порох) весом 172 грамма.
Как сообщила пресс-служба управления МВД по Томской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU