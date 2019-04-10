2019-04-10T12:59:14+03:00
Происшествия

Подозреваемый в хранении взрывчатого вещества задержан в Томской области

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет
Татьяна Щукина
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Опасная находка была обнаружена при проведении оперативно-профилактических мероприятий. Фото: УМВЛ по ТООпасная находка была обнаружена при проведении оперативно-профилактических мероприятий. Фото: УМВЛ по ТО
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Сотрудниками полиции Томского района задержан 37-летний мужчина, у которого было найдено взрывчатое вещество метательного действия (бездымный порох) весом 172 грамма.

Как сообщила пресс-служба управления МВД по Томской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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