Праздник томских призывников посетят священник и кинолог с собакой

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-10T12:17:28+03:00

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В четверг, 11 апреля, в 14.00 на базе военной кафедры ТГУ (ул. Ф. Лыткина, 11) состоится общегородское праздничное мероприятие, посвященное проводам призывников на срочную службу в армию.

«Приглашены 50 призывников, которые уже в апреле этого года отправятся служить в ряды Российской армии, и свыше 100 старшеклассников из различных учебных заведений Томска, которые в будущем могут быть призваны в ряды Вооруженных сил РФ», - сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Молодежь ждет концерт с песнями и выступлением военного оркестра, поздравления военкома и представителя РПЦ. Также в программе запланированы показательные выступления кинолога с собакой, осмотр военной техники и вручение ценных подарков.

«Мы хотим создать праздничное настроение тем ребятам, которым очень скоро предстоит служба вдалеке от дома», - пояснила значимость мероприятия глава администрации Кировского района Валентина Денисович.

ИСТОЧНИК KP.RU