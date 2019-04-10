По соседству с Томском в Северск забрели два бурых медведя

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-10T11:58:36+03:00

Ранее сообщалось, что в отдельных районах области медведи начали выходить из спячки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так близко к областному центру животные еще не подходили

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Поскольку косолапые представляют огромную угрозу для местных жителей, охотникам приказано их отстрелить. Соответствующее распоряжение было размещено на сайте областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства 4 апреля.

"Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов - угроза нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в отдельных районах области медведи начали выходить из спячки. Добыча бурого медведя на территории Томской области разрешена с 21 марта до 19 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU