По соседству с Томском в Северск забрели два бурых медведя
Так близко к областному центру животные еще не подходили
Ранее сообщалось, что в отдельных районах области медведи начали выходить из спячки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Поскольку косолапые представляют огромную угрозу для местных жителей, охотникам приказано их отстрелить. Соответствующее распоряжение было размещено на сайте областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства 4 апреля.
"Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов - угроза нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в отдельных районах области медведи начали выходить из спячки. Добыча бурого медведя на территории Томской области разрешена с 21 марта до 19 мая 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU