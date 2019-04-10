Ко Дню Победы Томск оформят в особой тематике

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-10T11:48:14+03:00

Всего будет задействовано 73 рекламные конструкции различных форматов. Фото: из открытых источников

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Томск будет украшен праздничной символикой еще до 1 мая. Основной темой визуального оформления станут «Награды Победы». На плакатах, баннерах, фасадных наклейках будут изображены Орден Отечественной войны I степени, Орден Славы, Орден Красной звезды I, II, III степеней, Орден Красного знамени, медали «За Отвагу», «Золотая звезда», «За боевые заслуги». Томичи узнают о том, когда были учреждены эти награды и за что вручались.

Всего будет задействовано 73 рекламные конструкции различных форматов. Здания и общественный транспорт будут украшены плакатами, наклейками и фасадными флагами. Опоры освещения, площадь Новособорная, Лагерный сад и коммунальный мост дополнительно будут оформлены флаговыми конструкциями. Кроме того, элементы праздничного оформления будут нанесены на городские троллейбусы и трамваи.

С 30 апреля в вечернее время будет зажжена праздничная иллюминация – консоли «Герб города Томска», объемные красные звезды и «звездное небо» над переулком Томским.

Посмотреть оформление можно на странице Дня Победы на сайте администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU