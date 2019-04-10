Томичей приглашают на фестиваль с Незнайкой, банкоматом и квизами

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-10T11:03:26+03:00

Фото с сайта проекта «Ваши личные финансы» Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

20 апреля в БКЗ состоится семейный фестиваль «Ваши личные финансы».

Фестиваль проходит в даты проведения V Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Поэтому томичи могут поучаствовать еще и в национальном конкурсе эссе (подробности по ссылке).

Центральным событием фестиваля станет масштабная спектакль-сказка «Незнайка в стране финансов 2» с участием Томского академического симфонического оркестра. Параллельно на разных площадках БКЗ пройдут познавательные квесты на тему личного бюджета.

Жители города всех возрастов смогут посетить интеллектуальные викторины или квизы — упрощенными аналогами известных телепроектов «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».

Перед зданием БКЗ в течение дня желающие смогут примерить форму сотрудников инкассаторской службы и сфотографироваться, а также посидеть за рулем настоящего инкассаторского автомобиля.

Ключевым событием для жителей Томска станет мастер-класс от эксперта фондового рынка и федерального экономического аналитика Александра Кареевского. Ведущий программы на радиостанции «Вести ФМ» и передачи «Геоэкономика» на канале «Россия 24» расскажет о перспективах российской экономики в непростых условиях.

Познакомиться с полной программой мероприятий можно по ссылке http://vlfin.ru/nfg/#programm.

ИСТОЧНИК KP.RU