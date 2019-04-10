15 апреля в Томске вновь начнутся Кирилло-Мефодиевские чтения

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-10T10:25:01+03:00

фото с сайта Томской епархии Фото: из открытых источников

Это большое событие с крестным ходом, концертами хоров и выставками

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С 15 апреля по 31 мая в Томской области пройдут XXIX Кирилло-Мефодиевские чтения. Это духовно-исторические чтения памяти Кирилла и Мефодия, приуроченные к 10-летию интронизации патриарха Кирилла, 185-летию образования Томской епархии и 75- летию Томской области.

Участие в них примут члены Общественной палаты, духовенство храмов Томской митрополии, преподаватели и студенты томских университетов, колледжей и техникумов, педагоги и школьники.

- Многодневная программа Дней славянской письменности и культуры включает в себя пленарное заседание чтений, крестный ход, концерт сводных хоров, студенческие конкурсы и олимпиады, выставки и конференции, посвященные обсуждению нравственных ценностей молодого поколения, — рассказал секретарь оргкомитета чтений Андрей Труш.

Самыми зрелищными событиями станут городской крестный ход от Богоявленского собора до Новособорной площади, который пройдет в воскресенье, 19 мая, и концерт 24 мая в БКЗ Томской областной филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU