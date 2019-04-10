В Томи продолжает падать уровень воды

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-10T10:07:00+03:00

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Из космоса видно: ледоход проходит спокойно, обстановка на реке не вызывает опасений.

В самом городе ледоход на Томи по-прежнему находится у острова Чернильщиковский вблизи Северска. Динамика снижения воды в районе Лагерного сада за сутки составила 42 сантиметра. На остальных гидропостах Томска запас до критических отметок также остается высоким — до четырех метров.

Ледоход на Оби за сутки продвинулся на 12 километров. Кромка ледостава находится в районе Кожевникова. На остальных реках региона наблюдается ледостав с полыньями.

Специалисты Центра кризисных ситуаций регионального управления МЧС регулярно получают информацию от межведомственных оперативных групп, которые дежурят на прибрежных территориях, и снимки космомониторинга. Исходя из анализа всех данных осложнения обстановки в регионе не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU