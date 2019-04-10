Пьяный томич зарезал родного брата

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-10T09:57:21+03:00

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В Томске арестовали мужчину по обвинению в убийстве брата. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

По предварительным данным, вечером 7 апреля 40-летний подозреваемый принимал в гостях своего старшего брата. Вместе они распивали спиртные напитки и вели философские беседы. Вряд ли разница в 7 лет послужила причиной их ссоры. Однако в порыве гнева, младший брат схватился за нож и нанес удар в область груди старшему. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

При предъявлении обвинения томич признал себя виновным. На него завели уголовное дело. Суд вынесет приговор и объявит, какое наказание придется отбывать подозреваемому.

ИСТОЧНИК KP.RU