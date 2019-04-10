Одинокая мама из Томска просит помощи в реабилитации дочки с гидроцефалией

СЕГОДНЯ 06:15 2019-04-10T06:18:13+03:00

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История Екатерины Шаламовой печально-типичная: когда у ее дочери Миланы в полуторамесячном возрасте в голове лопнула гематома, а затем врачи обнаружили у девочки эпилепсию и гидроцефалию, вскоре женщина осталась с ребенком на руках одна.

«Ни материально, ни морально, ни физически муж не поддерживает нас, не навещает Миланочку», — с горечью рассказывает Екатерина.

Милане сейчас 6 лет и она нуждается в регулярных курсах реабилитации. К тому же у нее обнаружился подвывих бедра, гипс сняли, но девочка не может ходить.

«Мне очень хочется помочь своей доченьке, чтобы она стала ходить на своих ножках. В нашем городе есть хороший детский реабилитационный центр «Шаг вперед», где можно пройти реабилитацию с нашими диагнозами», - обратилась Екатерина за помощью к землякам.

На реабилитацию Миланы нужны 53 820 рублей. Помочь девочке можно через сайт фонда «Обыкновенное чудо».

ИСТОЧНИК KP.RU