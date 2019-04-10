2019-04-10T05:52:12+03:00
Общество

Ваше собачье дело: мэр призвал томичей заняться площадками для выгула питомцев

Горадминистрация намерена передать инициативу по созданию площадок самим собаководам
Татьяна Щукина
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Рядовым горожанам все равно, где собаководы будут выгуливать питомцев, лишь бы те не справляли нужду повсеместноРядовым горожанам все равно, где собаководы будут выгуливать питомцев, лишь бы те не справляли нужду повсеместноФото: Иван МАРКОВ
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В 2017 году в Томске появилась первая и до сих пор единственная официальная площадка для выгула собак. Она обустроена в районе улицы Сибирской. Дальнейшее развитие «собачьего» вопроса - в руках самих горожан.

«Здесь должна быть не административная рука, а желание самих хозяев животных. Мы навязывать ничего не будем. Пусть это развивается через собственную инициативу», - убежден мэр Томска Иван Кляйн.

Градоначальник подчеркнул, что со своей стороны администрация Томска готова выделить для площадок земельные участки. При условии, чтобы они не находились на территории общественных пространств. Кляйн отметил, что уже в 2019 году по одной собачьей площадке может появиться в Советском и Ленинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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