Пенсионер из Томска пойдет под суд за ложное минирование мэрии
Октябрьский районный суд города Томска рассмотрит уголовное дело 62-летнего мужчины, который обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в здании местной администрации. Пожилой хулиган совершил преступление в ноябре 2018 года, предварительно подогрев себя спиртными напитками.
«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пенсионер решил выразить недовольство местным самоуправлением и организацией благосостояния города. Мужчина позвонил на телефон дежурной части УМВД России по г. Томску и сообщил о минировании здания городской администрации», - сообщила подробности дела пресс-служба прокуратуры Томской области.
Прибывшие по вызову спецслужбы установили, что никакого минирования не производилось, а установить «телефонного террориста» стало делом техники.
Уличенный в хулиганстве «борец с мэрией» признал вину в полном объёме.
ИСТОЧНИК KP.RU