2019-04-09T23:25:01+03:00
Происшествия

Пенсионер из Томска пойдет под суд за ложное минирование мэрии

Мужчина был недоволен действиями городской администрации
Татьяна Щукина
Поделиться:
Подняв на ноги спецслужбы, пожилой хулиган раскаялсяПодняв на ноги спецслужбы, пожилой хулиган раскаялсяФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Октябрьский районный суд города Томска рассмотрит уголовное дело 62-летнего мужчины, который обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в здании местной администрации. Пожилой хулиган совершил преступление в ноябре 2018 года, предварительно подогрев себя спиртными напитками.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пенсионер решил выразить недовольство местным самоуправлением и организацией благосостояния города. Мужчина позвонил на телефон дежурной части УМВД России по г. Томску и сообщил о минировании здания городской администрации», - сообщила подробности дела пресс-служба прокуратуры Томской области.

Прибывшие по вызову спецслужбы установили, что никакого минирования не производилось, а установить «телефонного террориста» стало делом техники.

Уличенный в хулиганстве «борец с мэрией» признал вину в полном объёме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Если я не красавец, значит бабы зажрались»: в Томске разыскивают мужчину с текстами на теле
На севере Томской области у девушки украли квадроцикл
Томич обманул дольщиков, получив «добро» на гостиницу вместо жилого дома
Томские школьники могут поступить в СибГМУ благодаря Instagram
Томские предприниматели будут получать до 100 тысяч рублей на открытие дела
Томичи смогут подготовиться к Пасхе на мастер-классах
Кромка ледостава на Томи остановилась у Северска
ТЦ на Киевской в Томске временно закроют по решению суда
В Томске пройдет ландшафтный субботник
Педагог из томского интерната, которая ругалась матом, осталась работать в школе
Ледоход на Томи: какие территории в зоне риска
Стали известны подрядчики проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томске
Апрельские субботники: Томск готовится к лету
28% компаний Томска против соцсетей в рабочее время
Ярмарка «Зов весенней охоты» пройдет в Томске на Белом озере
МЧС: голова ледохода скоро подойдет к Томску
Томские полицейские вернули деньги пожилому инвалиду
В Томске разрабатывают систему «умной» платной парковки
В Томске на каждом маршруте будут ходить два-три низкопольных автобуса
Самовольные гаражи начали убирать на Черемошниках в Томске
Замдиректора института в Томске поймана с поличным на взятках от студентов
В Томске покажут спектакли нон-стоп по 12 минут каждый
В Томске объявлен сбор макулатуры, чтобы сохранить лес
Больше половины томичей не передают показания счетчиков воды вовремя