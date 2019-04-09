«Если я не красавец, значит бабы зажрались»: в Томске разыскивают мужчину с текстами на теле

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-09T10:31:02+03:00

На его коже также есть абстрактные рисунки: карты, женщина, водка, шприц Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Региональное отделение МВД объявило в розыск Холодова Сергея Павловича, 1961 года рождения. Этот человек 14 июля 2018 года ушел из дома на ул. Первомайской и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 60 – 65 лет, рост около 170 – 175 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, на голове имеются залысины, глаза голубые.

Особые приметы – по всему телу имеются татуировки:

На левом предплечье имеется татуировка в виде рисунка женщины, а также текст «не живи уныло, не жалей, что было, не гадай что будет»;

На правом предплечье имеется татуировка в виде рисунка женщины, а также текст «дайте в юность обратный билет» и «я сполна заплатил за дорогу»;

На груди имеется татуировка в виде рисунка «Святой Девы Марии»;

На спине татуировка в виде картины «Всадники в битве»;

На правом бедре имеется текст «Вот, что нас губит, но Бог не фраер, он все простит», а также абстрактный рисунок «карты, женщина, водка, шприц»;

На животе так же имеется татуировка с текстом «если я не красавец, значит бабы зажрались».

Был одет: спортивная кофта темно-синего цвета, бейсболка темного цвета, брюки черного цвета, черные туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении указанного лица, просьба сообщить по телефонам: 8-952-807-6183; 8-913-867-1584, 8-(3822)-271-729 УУР УМВД России по Томской области, 02 (с мобильного – 102) либо по «телефону доверия», входящему в систему «горячей линии МВД России» 8 (3822) 4-9999-4.

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ИСТОЧНИК KP.RU