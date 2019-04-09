На севере Томской области у девушки украли квадроцикл

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-09T09:53:23+03:00

За свой поступок угонщик может сесть на 5 лет

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В Стрежевом Томской области у местной жительницы украли квадроцикл.

Сотрудникам полиции удалось довольно-таки быстро задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 41-летний мужчина.

Ночью, находясь около подъезда жилого дома по улице Кедровой, он увидел припаркованный квадроцикл. Убедившись в том, что за ним никто не наблюдает, мужчина откатил транспорт от подъезда в сторону гаражных боксов. Затем завел мотор и скрылся из вида. Ущерб, причиненный владелице, был оценен в 40 тысяч рублей. Сотрудники полиции вернули хозяйке ее имущество.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, которое грозит «угонщику» - лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU