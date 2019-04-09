2019-04-09T09:03:43+03:00
Общество

Томские школьники могут поступить в СибГМУ благодаря Instagram

Ольга Кобякова объявила конкурс в своем аккаунте
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Желающим учиться в медицинском вузе необходимо выложить пост с рассказомЖелающим учиться в медицинском вузе необходимо выложить пост с рассказомФото: из открытых источников
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Ректор Сибирского государственного медицинского университета объявила конкурс для школьников и их родителей в своем Instagram.

Желающим учиться в медицинском вузе необходимо выложить пост с рассказом, почему они хотят попасть в СибГМУ, а родители могут написать, почему хотят, чтобы их ребенок стал врачом. Нужно отметить два аккаунта @kobyakova.olga и аккаунт @ssmutomsk и поставить тег #выбираюсибгму.

Итоги конкурса ректор подведет 20 апреля. В качестве призов три победителя получат: за первое место полный пакет дистанционных курсов по подготовке к поступлению в СибГМУ – русский, химия, биология; за второе место – победитель выберет дистанционные курсы по двум предметам на выбор; за третье место – дистанционный курс по одному из трех предметов на выбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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