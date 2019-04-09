Томские предприниматели будут получать до 100 тысяч рублей на открытие дела

СЕГОДНЯ 08:48 2019-04-09T08:48:59+03:00

В апреле пройдет первая в 2019 году защита бизнес-планов. Фото: Мария ЛЕНЦ

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По решению главы региона выплата на открытие собственного дела в Томской области увеличена до 100 тысяч рублей. Ранее молодые бизнесмены могли рассчитывать на 58 800 рублей.

Чтобы получить субсидию, необходимо составить бизнес-план и защитить его перед экспертной комиссией. Служба занятости проведет для соискателя профтестирование, а в клубе «Бизнес-старт» обучат основам предпринимательского дела.

В апреле пройдет первая в 2019 году защита бизнес-планов. В томском центре занятости отстаивать свои проекты будут 20 претендентов.

На что чаще всего используют субсидию томичи?

Наши бизнесмены открывают салоны красоты, парикмахерские, фотостудии, массажные кабинеты. Однако встречаются и уникальные проекты. Так, один из проектов предполагает открытие в Томске мини-гостиницы «Уездный город», оформленной в мещанско-купеческом стиле XIX века. Гостям здесь планируют выдавать карты «путешествий», созданные совместно с музеем истории Томска.

В 2018 году при поддержке областной службы занятости собственное дело (дизайн, услуги по ремонту компьютеров, швейные мастерские, игровые комнаты, фотостудии, пекарни, автосервисы, магазины, салоны красоты и кондитерские) в Томской области открыли 223 человека.

Для сравнения, размер единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела в Омской области составляет 135 тысяч рублей, в Кемеровской — 100 тысяч рублей, в Новосибирской — 82 тысячи рублей, в Красноярском крае — 76 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU