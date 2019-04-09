Томичи смогут подготовиться к Пасхе на мастер-классах

СЕГОДНЯ 08:37 2019-04-09T08:37:57+03:00

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В этом году Пасха выпадает на 28 апреля. Многие будут печь куличи, готовить пасху и красить яйца. Существует огромное количество всевозможных способов сделать красивые и оригинальные яйца для праздничного стола. Одна из техник – капанка. Такие яйца красят в основной цвет, а затем наносят точки, пятнышки, брызги и т.п. Обычно это делают при помощи воска. Освоить технику можно на мастер-классе, который пройдет 19 апреля в 18:30 в Российско-немецком доме. Вести его будет Светлана Липовка.

Чтобы украсить свое жилье, наполнить его весенним настроением, можно посетить мастер-класс класс «Птица Радость», который пройдет 13 апреля в 12:30. Именно такие птицы несут с собой ключи от счастья, тепло и свет. Ведущая мастер-класса Надежда Эрнст.

Для участия необходима регистрация на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU