Кромка ледостава на Томи остановилась у Северска

СЕГОДНЯ 06:37 2019-04-09T06:44:56+03:00

Спасатели МЧС призывают людей не подходить близко к водоемам. Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Гидрологическая обстановка в Томской области остается стабильной, осложнения ситуации в связи с ледоходом не прогнозируется, - об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области во вторник, 9 апреля.

Ледоход на Оби за сутки продвинулся на 3,5 км в Томской области, его голова зафиксирована ниже села Уртам Кожевниковского района, в границах которого ожидается дальнейшее вскрытие реки. Подвижки льда на Оби отмечаются также в районе с. Никольское Кривошеинского района, где за обстановкой следят межведомственные оперативные группы.

На реке Томь кромка ледостава по-прежнему находится у острова Чернильщиковский вблизи Северска. По информации администрации региона, уровни воды на основных гидропостах снижаются, запас до критических отметок в среднем составляет 4,5 метра. Дальнейшее продвижение ледовых масс к устью специалисты прогнозируют в ближайшие дни.

На реках Чулым, Чая, Кеть, Тым, Васюган, Чузик и других наблюдается ледостав с полыньями.

ИСТОЧНИК KP.RU