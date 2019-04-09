ТЦ на Киевской в Томске временно закроют по решению суда

СЕГОДНЯ 06:18 2019-04-09T06:18:05+03:00

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Здание Торгового центра по адресу ул. Киевская, 93, где работали магазины, веб-студии и другие организации эксплуатировалось владельцами без получения разрешения на ввод в эксплуатацию .

«По результатам прокурорской проверки, проведённой с привлечением специалистов ГУ МЧС России по Томской области, установлено, что здание используется под торговый центр с многочисленными нарушениями пожарных норм. Кроме того, владельцами даже не получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В соответствии с правоустанавливающими документами здание является объектом незавершённого строительства», - сообщила пресс-соужба региональной прокуратуры.

Кировский районный суд удовлетворен иск прокурора района о понуждении предпринимателей устранить нарушения требований пожарной безопасности. Эксплуатация объекта была запрещена, однако это решение ответчики обжаловали. Они сослались на то, что в суд не предъявлены достаточные доказательства наличия угрозы жизни и здоровью работников и посетителей ТЦ.

Судебная коллегия Томского областного суда с таким умозаключением не согласилась и оставила решение суда первой инстанции без изменения. Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU