В Томске пройдет ландшафтный субботник

СЕГОДНЯ 11:22 2019-04-08T11:22:00+03:00

Участникам необходимо взять с собой перчатки и секатор Фото: Евгения ГУСЕВА

Горожан приглашают на мастер-класс по подрезке деревьев и кустарников

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В Театральном сквере Томска (пр. Ленина, 80/1) 13 апреля, в 12 часов пройдет ландшафтный субботник. Каждый желающий сможет бесплатно научиться правильной подрезке деревьев. Мастер-класс проведут активисты Томского ландшафтного клуба.

Участникам необходимо взять с собой перчатки и секатор, можно взять два – для живых и сухих ветвей. Эксперты познакомят с правильной техникой санитарной и формовочной обрезки декоративных деревьев и кустарников.

Как сообщила заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Наталья Цветкова, участники ландшафтного субботника не изменять кардинально облик сквера, но приведут его в порядок.

Для участия в акции необходимо предварительно записаться по тел. 8-903-955-65-58.

ИСТОЧНИК KP.RU