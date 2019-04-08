Педагог из томского интерната, которая ругалась матом, осталась работать в школе

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-08T09:12:19+03:00

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Нашумевшая история с матами во время урока, можно сказать, завершилась. Героиня ролика, педагог томской школы-интерната №15 для слабослышащих Ольга Ивановна осталась работать. Департамент образования Томской области провел проверку и вынес выговор преподавателю.

Учителя оставили работать в интернате, однако, в том классе, где произошел инцидент, она больше занятия не ведет.

Напомним, что педагог позволила себе маты прямо во время урока биологии. Женщина сидела на своем рабочем месте и с кем-то на повышенных тонах разговаривала по телефону. Окончив беседу, она пояснила школьникам, что умеет решать вопросы «удаленно». Кроме того, дети спросили, почему она преподает сразу 5 предметов. На что находчивый преподаватель ответила, что имеет целых два высших образования.

Пользователей соцсетей это видео возмутило. В комментариях томичи писали, что учитель в любом случае, не должна позволять себе такого поведения в школе. Администрация школы прокомментировала, что таких случаев они не допустят.

ИСТОЧНИК KP.RU