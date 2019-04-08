Ледоход на Томи: какие территории в зоне риска

СЕГОДНЯ 08:48 2019-04-08T08:48:44+03:00

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Ледоход на Томи начался вечером 6 апреля: река вскрылась до самого Синего утеса. В этом году оперативные службы утверждают, что сильного паводка не ожидается, а значит, глобальное затопление жителям Томской области уж точно не грозит. Правда, традиционно несколько поселений оказываются во власти весенней стихии.

В зону возможного подтопления в Заречном сельском поселении попадают три населенных пункта: Черная Речка, Тахтамышево и Барабинка. Ежегодно наибольшую тревогу у спасателей и местной власти вызывает Черная Речка. Самый сложный паводок здесь отмечался в 2004-м и 2010 годах, когда деревня полностью оказывалась в зоне подтопления.

Начальник Главного управления МЧС России по Томской области Олег Ерёменко обсудил с главой поселения Анатолием Кочетковым готовность органов управления и сил поселения к предстоящему половодью.

- Уже неделю в Черной Речке работает аэромобильная группировка регионального МЧС, - рассказал Олег Ерёменко. - Задача спасателей – оказывать всестороннюю помощь местному населению, особенно пожилым людям и инвалидам.

В деревне проживает шестнадцать маломобильных человек, четырнадцать семей с детьми до одного года и три беременные женщины. Но спасателям нужно зайти не только к ним, а в каждый дом, довести до жителей всю необходимую информацию о предстоящем весеннем половодье и, если требуется, оказать практическую помощь. Таким образом, надо обойти более 400 домов.

Местные жители ежегодно с волнением ждут большой воды и заранее самостоятельно поднимают наверх личные вещи или вовсе вывозят их из поселка.

А вот людям преклонного возраста помощь от спасателей - в самый раз. Зурия Юнусова, проживающая на улице Береговой, посетовала, что каждую весну ее погреб затапливает талыми водами. Вооружившись лопатами, спасатели тут же откидали снег подальше от дома.

Тем временем паводковая обстановка находится на постоянном контроле специалистов МЧС. В случае необходимости в Кисловке и Кафтанчикове развернут пункты временного размещения. С организациями и предприятиями заключены договоры на предоставление техники на период паводка, определены места для размещения скота, пополнен запас медикаментов в фельдшерско-акушерских пунктах.

Накануне в Кисловке полковник Олег Ерёменко посетил пункт временного размещения, расположенный на базе средней общеобразовательной школы. В Черной Речке он побывал в Доме культуры, где будет развернут оперативный штаб, а также осмотрел улицы, попадающие в зону возможного подтопления. По словам начальника штаба, поводов для волнения нет.

Спасатели будут дежурить на участках Ярское – Коларово, Курлек – Томск (коммунальный мост), в Нижнем складе и Эуште.

Вслед за Томью ожидается вскрытие рек по области. По предварительным прогнозам, Обь в районе Молчанова и Колпашева может вскрыться 16 и 20 апреля, Томь в черте областного центра - 10 апреля. Приблизительно в эти же сроки, с 17 по 21 апреля, ледоход начнется и на Чулыме, в районе сел Тегульдет, Зырянское и Батурино. Допустимая погрешность во всех случаях достигает пяти дней.

Специалисты ежедневно отслеживают паводковую обстановку в регионе, уточняя данные каждые 3-4 часа. Ситуация на реках стабильная, на всей территории области наблюдается ледостав.

Уровень воды с запасом до 4,6 метра не превышает критических отметок. Подтопленных населенных пунктов нет.

Спасатели призывают жителей Томской области быть внимательными в период ледохода и не подходить близко к берегам рек. А понаблюдать за прохождением льда безопаснее всего, если набрать в поисковике «Погода в Томске ледоход».

ИСТОЧНИК KP.RU