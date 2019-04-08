Стали известны подрядчики проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томске

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-08T08:43:23+03:00

По нацпроекту дороги будут ремонтироваться в Томске и Северске, а также в Томском, Шегарском и Кривошеинском районах. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2019 году им предстоит отремонтировать семь участков

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По итогам торгов наиболее крупный подряд на 279,6 млн руб. выиграло ООО «Томская строительная компания». В областном центре дорожники должны выполнить ремонт нескольких участков на проспекте Ленина и Иркутском тракте.

Компания «Кузбассдорстрой» приведет в нормативное состояние участок улицы Смирнова (это 42 тыс. кв. метров проезжей части), отремонтирует бортовые камни и технический тротуар. На улице Демьяна Бедного дорожники выполнят ремонт проезжей части и укрепят обочины асфальтобетонным сколом. Общая стоимость работ составит 183,23 млн руб.

Победителем третьего аукциона на сумму 181,11 млн руб. признано ООО «Братство»: в дорожно-ремонтный сезон компания отремонтирует участки улиц Мичурина, Большой Подгорной и Усова. Кроме восстановления проезжей части, здесь тоже запланирован ремонт бортовых камней, обочин и технических тротуаров.

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году Томская область отремонтирует 20 участков общей протяженностью 112,59 км. На ремонт будет направлено более 2,5 млрд руб. из федерального, областного и местных бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU