Апрельские субботники: Томск готовится к лету

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-08T08:34:47+03:00

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По традиции апрель – месяц весенних субботников в Томске. Совсем скоро организации будут наводить порядок на своих территориях. Первые субботники пройдут 20 апреля в районах города. А большую общегородскую уборку назначили на 27 апреля, в ней примут участие коллективы предприятий, учреждений социальной сферы, сотрудники муниципалитета и активная молодежь Томска.

Вот уже несколько лет весенние томские субботники проходят под девизом «Порядок городу к лицу» и объединяют тысячи неравнодушных жителей, которые любят свой город и хотят видеть его чистым, красивым и зеленым. До наступления майских праздников нужно навести чистоту во дворах, в парках и скверах, на территории городских мемориалов. После зимы город выглядит неухоженным, но в силах горожан это исправить. Помимо очистки улиц от мусора и старых веток, горожане будут высаживать деревья и кустарники, разбивать новые клумбы и цветники.

До начала субботников в Томске будут еженедельно проходить «санитарные пятницы». Сотрудники районных администрации и коллективы предприятий будут рыхлить снег, очищать фасады зданий от рекламы, собирать мусор и сломанные ветки, обрывки огораживающих лент, рыхлить снег на газонах. Особое внимание будет уделено общественным пространствам.

Среди них - набережная реки Томи, сквер 1812 года, зеленая зона у Белого озера, участки ул. Белозерская, Советская, Кузнецова, Пушкина, Елизаровых, пер. Кустарный, пр. Кирова и др.

В это же время во дворах многоквартирных домов будет идти работа по рыхлению скопившегося снега. Привести в порядок свою территорию уже успели активные жители 200 дворов. Хорошая погода также располагает к тому, чтобы взять в руки метлу, лопату, грабли и создать красоту своими силами.

ИСТОЧНИК KP.RU