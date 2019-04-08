28% компаний Томска против соцсетей в рабочее время

СЕГОДНЯ 06:55 2019-04-08T06:55:42+03:00

5% соискателей считают, что отсутствие возможности пользоваться интернетом вообще не изменило бы их жизнь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И лишь 8% сотрудников не заходят в интернет в личных целях

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Служба исследований HeadHunter выяснила, насколько у томичей сильна интернет-зависимость. Оказалось, что доступ к всемирной паутине необходим почти каждому жителю нашего города: лишь 11% опрошенных сообщили, что их профессиональная деятельность никак не зависит от подключения к интернету.

Интересно, что чаще всего о важности подключения к сети говорят представители профессиональных отраслей «Маркетинг, реклама, PR» (99%), «Высший менеджмент» (98%), «Закупки» (98%), «Юристы» (97%), «ИТ, интернет, телеком» (97%).

Меньше всего интернет оказывает влияние на профессии, которые связаны с физическим трудом. Так, 38% участников опроса из сферы «Рабочий персонал» сказали, что их работа и учеба не зависят от наличия интернета. Такой же ответ дали 20% опрошенных из сферы «Транспорт, логистика», 14% представителей сферы «Добыча сырья» и по 13% - из сфер «Спорт, салоны красоты», «Производство» и «Туризм, рестораны».

При этом, 92% участников опроса признались, что используют интернет для личных нужд на работе. В топ-5 причин вошли: проверка почты, социальных сетей, чтение новостей и книг, общение через мессенджеры и прослушивание музыки.

5% соискателей считают, что отсутствие возможности пользоваться интернетом вообще не изменило бы их жизнь: выше всего эта доля среди представителей рабочих профессий и сферы безопасности (по 13%). А вот для 19% соискателей отсутствие такой возможности полностью изменило бы жизнь, чаще всего об этом говорили представители сферы маркетинг, реклама и pr (28%) и IT-сфере (27%).

Между тем, томские компании весьма лояльны к использованию интернета в личных целях на работе: прямой запрет есть лишь в 28% организаций. Для сравнения: в Республике Башкортостан и Красноярском крае такой запрет есть в 47% компаний, это самая высокая доля среди регионов страны. Чаще всего о подобных строгих мерах говорят представители банковской сферы и производственники, реже всего представители СМИ и искусства, а также работники сферы гостеприимства.

Возможности интернета все активнее используются при поиске сотрудников. Так, в 2014 году опрос на hh.ru показал, что 76% работодателей проверяют страницы соискателей в соцсетях, причем 15% работодателей делают это всегда, 61% — выборочно. По итогам опроса, проведенного в марте 2019 года, оказалось, что страницы соискателей в соцсетях проверяют уже 84% работодателей, в 22% случаев — всегда и на любые позиции.

Зачем компании это делают? Чтобы составить мнение о кандидате до встречи или сверить впечатление после собеседования. И чем выше должность, тем больше вероятность, что профиль посмотрят обязательно.

ИСТОЧНИК KP.RU