Ярмарка «Зов весенней охоты» пройдет в Томске на Белом озере

СЕГОДНЯ 04:21 2019-04-08T04:24:58+03:00

На зрелищное мероприятие приглашаются охотники, рыболовы и другие любители отдыха на природе

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В парке на Белом озере скоро состоится выставка-ярмарка «Зов весенней охоты», посвященная открытию весеннего охотничьего сезона.

Как сообщили в областном департаменте охотничьего и рыбного хозяйства, на мероприятии будет организована выставка-продажа охотничьей продукции, снаряжения, охотничьих принадлежностей и экипировки, подсадных уток, продукции таксидермии, выставка-выводка охотничьих породистых собак. Организации охотников и рыболовов из разных районов Томской области представят свои презентации и продажу путевок на весеннюю охоту в свои охотничьи угодья.

В ходе выставки специалисты разных ведомств проконсультируют желающих по правилам охоты, обращению с оружием, технике безопасности в лесу и на воде, ориентированию на местности, оказанию первой медпомощи и по другим вопросам выживания.

«Зов весенней охоты» пройдет 20 апреля 2019 года с 11 до 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU