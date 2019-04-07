2019-04-07T11:14:42+03:00
Общество

МЧС: голова ледохода скоро подойдет к Томску

Утро 7 апреля река Томь вскрылась у Синего утеса
Татьяна Щукина
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Ситуацию на реках постоянно мониторят специалисты. фото: ГУ МЧС по ТОСитуацию на реках постоянно мониторят специалисты. фото: ГУ МЧС по ТО
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Вечером субботы, 6 апреля, начались подвижки льда на реках Томской области. В 10 утра воскресенья Томь вскрылась на участке c. Ярское – п. Синий Утес, кромка ледостава на Оби находится у населенного пункта Красный Яр Кожевниковского района.

Сейчас на прибрежных территориях постоянно дежурят сотрудники регионального управления МЧС. По их информации, на данный момент ситуация с ледоходом стабильная, переливов на дорогах и подтопленных населенных пунктов нет.

Тем не менее, спасатели не теряют бдительности и проводят работу с населением, находящимся в зоне риска. Так, в субботу аэромобильная группировка ведомства в количестве 50 человек провела подворный обход в д. Черная речка, где проживают люди, требующие особого внимания в период половодья: одинокие пенсионеры, 16 маломобильных селян. 14 семей с детьми до 1 года и 3 беременные женщины.

С сегодняшнего дня в Черной речке на дежурство заступила оперативная группа спасателей для быстрого реагирования на возможные осложнения паводковой ситуации и оказания всей необходимой помощи населению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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