Томские полицейские вернули деньги пожилому инвалиду

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-07T10:49:05+03:00

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Житель поселка Самусь выразил благодарность двум сотрудникам полиции за помощь его пожилому отчиму, лишившемуся в одночасье своих денег и документов.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, выходя из магазина, мужчина не заметил, как выронил паспорт, сберегательную книжку и некоторую сумму денег. Ситуацией воспользовался нечистоплотный прохожий, который мигом поднял упавшие вещи и скрылся с места, пояснив рядом стоящей женщине, что догонит инвалида и вернет потерянное.

«На следующий день мы решили обратиться в полицию. За это взялись сотрудники полиции Капшуков Артем Юрьевич и Булавский Роман Александрович. Уже через 3-4 часа они нашли вора и вернули документы и большую часть денег. Хочется искренне поблагодарить полицейских за проделанную работу!», - отметил пасынок пострадавшего пенсионера в письме, которое он направил в адрес руководства полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU