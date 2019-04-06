В Томске разрабатывают систему «умной» платной парковки

СЕГОДНЯ 05:46 2019-04-06T05:46:26+03:00

Такие парковки могут появиться в каждом районе города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Мэрия Томска привлекла представителей IT-сообщества города к обсуждению обустройства платных парковок. Эксперты предлагают разработать онлайн-приложение, с помощью которого можно узнавать о наличии мест и бронировать их удаленно.

Платные парковки должны появиться в рамках эксперимента в центре города, в частности, у зданий мэрии и городской думы. Также по одной такой площадке может быть организовано в каждом районе.

Свои варианты работы такой «умной» парковки предложили инженеры компаний "Ростелеком" и "Элекард-Мед". Они рассказали, что можно организовать не только видеонаблюдение в режиме онлайн, но и возможность бронировать место сразу на определенное время, таким образом, станет понятна загруженность площадки.

В течение недели разработчики представят детали своих предложений мэрии и назовут примерную стоимость реализации проекта.

Необходимо также проработать юридические вопросы: кто и как будет взимать плату за парковку, как будет осуществляться нормативная история в случае возникновения ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU