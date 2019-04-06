В Томске разрабатывают систему «умной» платной парковки
Мэрия Томска привлекла представителей IT-сообщества города к обсуждению обустройства платных парковок. Эксперты предлагают разработать онлайн-приложение, с помощью которого можно узнавать о наличии мест и бронировать их удаленно.
Платные парковки должны появиться в рамках эксперимента в центре города, в частности, у зданий мэрии и городской думы. Также по одной такой площадке может быть организовано в каждом районе.
Свои варианты работы такой «умной» парковки предложили инженеры компаний "Ростелеком" и "Элекард-Мед". Они рассказали, что можно организовать не только видеонаблюдение в режиме онлайн, но и возможность бронировать место сразу на определенное время, таким образом, станет понятна загруженность площадки.
В течение недели разработчики представят детали своих предложений мэрии и назовут примерную стоимость реализации проекта.
Необходимо также проработать юридические вопросы: кто и как будет взимать плату за парковку, как будет осуществляться нормативная история в случае возникновения ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU