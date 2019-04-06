В Томске на каждом маршруте будут ходить два-три низкопольных автобуса

СЕГОДНЯ 05:30 2019-04-06T05:30:38+03:00

На каждом маршруте должен быть хотя бы один такой автобус для маломобильных горожан Фото: ОЛЕГ АСРАТЯН

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Центр организации и контроля пассажироперевозок проверил наличие на маршрутах низкопольных автобусов. Как рассказал директор организации Денис Равинский, на каждом маршруте должен быть хотя бы один такой автобус для маломобильных горожан. В новой маршрутной сети, которую утвердят на 2020 год и последующие пять лет, их количество возрастет до 10 % от общего числа автобусов на маршруте. В среднем на самых массовых маршрутах их станет три, на остальных должно появиться не менее двух.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, был проведен эксперимент с журналистами. Около получаса люди стояли на остановке «Десятая поликлиника», через нее проехали два ПАЗа, оборудованных механической установкой для помощи маломобильным гражданам. Их можно заметить издалека: на автобусе видна синяя наклейка, а перед задней дверью установлена кнопка вызова.

Водитель 29 маршрута Артем Плиев оборудовал свой автобус автоматической выдвижной установкой. Мужчина рассказал, что в среднем инвалиды ездят на его автобусе раз в месяц. Для того, чтобы горожанин на коляске попал в автобус, водителю нужно подойти к двери и опустить платформу. Такие действия занимают около пяти минут, поэтому автобус не выбивается из графика.

ИСТОЧНИК KP.RU