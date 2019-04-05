2019-04-05T17:40:21+03:00
Общество

Самовольные гаражи начали убирать на Черемошниках в Томске

Два гаража уже вывезены на стоянку
Татьяна Щукина
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Расходы на перевозку оплатят хозяева сооружений. Фото: мэрия ТомскаРасходы на перевозку оплатят хозяева сооружений. Фото: мэрия Томска
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Мэрия Томска начала борьбу с незаконными гаражами в районе железнодорожных путей на Черемошниках. Неказистые объекты расположены аккурат по центральному проспекту города, но скоро их здесь не должно остаться.

«На пр. Ленина 219/2 вблизи железнодорожных путей был выявлен факт незаконного размещения 20 временных объектов – гаражей и контейнеров для хранения. Представители администрации неоднократно уведомляли их владельцев о необходимости демонтажа этих сооружений. Большая часть владельцев согласились добровольно исполнить требование районной администрации до конца недели», - сообщила пресс-служба мэрии Томск.

. В горадминистрации уточнили, что в пятницу, 5 апреля, два гаража были демонтированы и вывезены на стоянку на ул. Причальной. Если хозяева пожелают их забрать обратно, то им придется компенсировать администрации Ленинского района расходы на перевозку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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