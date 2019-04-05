Замдиректора института в Томске поймана с поличным на взятках от студентов
Следственный комитет РФ по Томской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудницы Томского архитектурно-строительного университета. По версии следствия, женщина получала взятки от студентов за экзамены и зачеты.
«Обвиняемая, являясь заместителем директора института дистанционного образования по заочному обучению ТГАСУ, получила от студента взятку в размере 102 тысяч рублей за проставление зачетов и экзаменационных оценок без их фактической сдачи», - сообщила пресс-служба СКР.
В ведомстве пояснили, что в ходе следствия были выявлены два дополнительных эпизода получения женщиной взяток от других студентов. Все уголовные дела соединены в одно производство.
Известно, что обвиняемая дала признательные показания, она помещена под домашний арест.
ИСТОЧНИК KP.RU