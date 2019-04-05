2019-04-05T07:24:36+03:00
Звезды

В Томске покажут спектакли нон-стоп по 12 минут каждый

Фестиваль «Театр в кармане» пройдёт в ТЮЗе
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Увидеть современный театр, каким его делают молодые участникиУвидеть современный театр, каким его делают молодые участникиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пятый фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане» пройдёт в Томском ТЮЗе 14 апреля. Ежегодно в фестивале участвуют известные театральные студии, молодёжные объединения и просто группы энтузиастов, которых объединило увлечение театром. К первому юбилею фестиваль предлагает участникам и зрителям новые события в программе. Неизменным осталось главное — все спектакли фестивальной афиши можно будет увидеть за один день, ведь каждый из них длинной не более 12-ти минут!

Фестиваль поддерживает компания СИБУР. Благодаря этому ТЮЗ существенно обновил программу. Помимо мастер-классов для участников, которые в этом году будут вести режиссёр и актриса Юлия Ауг, хореограф-постановщик Алексей Ищук и завкафедрой сценической речи Новосибирского государственного театрального института, режиссёр-педагог Марина Шелевер, организаторы готовят новое интересное событие — открытую лекцию с экспертом национальной театральной премии «Золотая маска», театральным критиком, журналистом Антоном Хитровым на тему «Что такое современный театр? И как начать в нём разбираться?».

Всех желающих посетить это мероприятие ТЮЗ приглашает 13 апреля в 15 на малую сцену театра. Вход свободный! Увидеть современный театр, каким его делают молодые участники, можно с 11.00. Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU

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