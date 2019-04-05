Больше половины томичей не передают показания счетчиков воды вовремя

СЕГОДНЯ 06:40 2019-04-05T06:40:31+03:00

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Больше половины томичей передают показания счетчиков воды нерегулярно. За последние годы благодаря электронным сервисам это стало проще и удобнее. Однако не все спешат ими воспользоваться, что отражается на размере платы за общедомовые нужды (ОДН). Между тем, расчеты за ОДН по воде в регионе вводятся с 1 июля 2019 года.

По данным «Томского расчетного центра» на конец 2018 года 175 тысяч томских квартир имели приборы учета воды. Жильцы лишь 75 тысяч квартир передавали показания ежемесячно. Четыре года назад пропорция была следующей: 48 тысяч из 138 (35%). Это значит, что, несмотря на рост числа «оприборенных» квартир, дисциплина по передаче показаний все же возросла. Но более половины горожан по-прежнему считают, что достаточно передавать показания раз в два-три месяца. В получении информации по приборам учета помогают и управляющие компании. Однако лишь 18 из 90 УК направляют информацию в «Томский расчетный центр» по контрольным снятиям показаний на постоянной основе.

Своевременная передача показаний – важнейшее условие снижение платы на общедомовые нужды по воде. Отправить показания счетчиков можно следующими способами:

- В личном кабинете платежного сервиса (инструкция здесь).

- В пунктах оплаты «Томского расчетного центра».

- По телефону через оператора: 8 (382-2) 904-300 (многоканальный).

- По электронной почте pribor@tomrc.ru (или secretar@tomrc.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU