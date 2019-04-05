2019-04-05T04:40:51+03:00
Общество

Заведующая детсадом в Томске оштрафована за публикацию запрещенной информации

В учреждении было нарушено требование антитеррористического законодательства
Татьяна Щукина
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Работая с детьми, педагоги не имеют права на ошибку в вопросах безопасностиРаботая с детьми, педагоги не имеют права на ошибку в вопросах безопасностиФото: "КП" Архив
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В детском саду № 57 прошла прокурорская проверка соблюдения требований антитеррористического законодательства, которая привела к возбуждению дела об административном правонарушении в отношении заведующей. Причиной стала публикация на сайте детсада запрещенной информации, потенциально интересной преступным элементам.

«Установлено, что на официальном интернет-сайте дошкольного учреждения для всеобщего обозрения был размещён паспорт безопасности учреждения, который в силу закона является документом, содержащим служебную информацию ограниченного распространения и предназначен исключительно для служебного пользования», - пояснила пресс-служба прокуратуры Томской области.

В ведомстве сообщили, что после проверки документ с официального сайта учреждения был удалён, а заведующая наказана за правонарушение по статье 13.14 КоАП РФ (разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом).

По решению мирового судьи женщина получила штраф в 4 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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