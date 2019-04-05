Март в Томске поставил 22-летний рекорд «по теплоте»

СЕГОДНЯ 04:13 2019-04-05T04:45:46+03:00

За 132 года наблюдения более теплым первый весенний месяц был только в 1997 году

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Мартовская погода в городе Томске удивляет не только рядовых жителей города, но и специалистов. По признанию сотрудников Томского гидрометцентра, среднемесячная температура марта в пределах областного центра составила всего -2°С, чего не наблюдалось в течение 22 лет. По словам начальника отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина, за 132 года наблюдений теплее было только в 1997 году, когда среднемесячная температура в марте составила -1,3°С.

В пятницу, 5 апреля, по прогнозу Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно–Сибирское УГМС», в Томской области ожидаются колебания температуры воздуха днем +3…+8°С, по югу до +13°С. В Томске воздух прогреется до +6.

В свете столь теплой погоды, актуальной для томичей сейчас является информация о подготовке к паводку. По данным регионального управления МЧС, толщина льда на большинстве рек на 31 марта составила 53-73 см, что ниже нормы на 4-32%. В течении недели ожидается вскрытие Оби до границы с Томской областью.

Сейчас в регионе идет активная работа по подготовке к половодью. В зоне возможного подтопления в Томском районе более 600 домов. В пяти населенных пунктах разместятся временные пункты пребывания людей.

ИСТОЧНИК KP.RU