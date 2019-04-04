2019-04-04T11:10:38+03:00
Происшествия

В зону подтопления могут попасть более 600 домов Томского района

Развернуты пункты временного размещения людей и животных
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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По предварительному прогнозу, нас ждет благоприятный паводокПо предварительному прогнозу, нас ждет благоприятный паводокФото: Олег РУКАВИЦЫН
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По данным гидрометцентра начало весеннего ледохода прогнозируется в период с 13 по 15 апреля.

В зону возможного подтопления в Томском районе попадают семь населенных пунктов в Заречном и Спасском сельских поселениях: Батурино, Вершинино, Коларово, Казанка, Черная Речка, Тахтамышево и Барабинка. Это 661 жилой и дачный дом с населением 2313 человек.

Предусмотрены места для эвакуации, в том числе и животных, домашнего скота.. Сельские фельдшерско-акушерские пополнили запасы медикаментов.

- По предварительному прогнозу, нас ждет благоприятный паводок. Этому способствует нынешняя погода: плюсовая температура днем и минусовая ночью. Однако запасов воды в Томи мало, поэтому могут возникнуть заторы при прохождении ледохода, вследствие чего и может произойти подтопление населенных пунктов, в частности, домов, находящихся в низине. – отметил начальник отдела по ГО и ЧС администрации Томского района Вячеслав Черных.

Пункты временного размещения людей развернуты в населенных пунктах: Кисловка, Кафтанчиково, Батурино, Вершинино, Синий Утес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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