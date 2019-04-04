Назван самый популярный день у томичей для поиска работы

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-04T10:58:46+03:00

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Аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру исследовали поведение томских соискателей в первые три месяца 2019 года и выяснили, что активнее в этот период искали работу женщины. При этом чаще всего горожане просматривали вакансии через смартфон.

Как показало исследование, самыми популярными днями поиска работы в первом квартале у томичей были понедельник и среда. А наиболее активным временем – с 11.00 до 12.00.

Чаще работу искали люди в возрасте от 25 до 34 лет – их оказалось 42% от всех пользователей. 25% активных соискателей составили горожане от 35 до 44 лет, 13% – от 45 до 54 лет, 13% – от 18 до 24 лет, 6% – от 55 до 64 лет, а 1% – от 65 лет и выше. При этом женщины искали работу чаще, чем мужчины – 56% пользователей против 44%.

Больше половины томичей просматривали вакансии со смартфонов, а 39% – с компьютеров. И только 2% горожан предпочитали вести поиск с помощью планшетов.

Вакансиями, которыми соискатели интересовались чаще всего в первом квартале 2019 года, оказались «бухгалтер» и «водитель», а популярным запросом были «ежедневные выплаты». При этом к поиску прибегали не только жители России. Анализ показал, что в течение трех месяцев работу в Томске больше 2 тысяч раз искали пользователи из Казахстана, около тысячи раз – из Республики Беларусь и Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU