Томские ученые обнаружили, что в Арктике за месяц исчезло озеро

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-04T10:48:54+03:00

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Сотрудники лаборатории биогеохимических и дистанционных методов мониторинга окружающей среды ТГУ обнаружили эту аномалию.

Давно наблюдая за озерами, им несложно было заметить, что озеро из Ямало-Ненецкого автономного округа проложило себе дорогу в оттаявшей почве и утекло в Тазовскую губу.

Помимо озер и болот в Арктике есть хасыреи – котловин бывших озер, опустевших из-за таяния вечной мерзлоты и термоэрозии берегов, – пояснил руководитель научного проекта, старший научный сотрудник лаборатории Сергей Лойко. – Обычно на это уходит десятки лет, а тут – месяц. «Сбежавший» хасырей мы обнаружили по космоснимкам. Озеро исчезло летом 2016 года, которое выдалось достаточно жарким: еще в начале июля оно было, а в конце месяца – уже нет.

Обследование котловины показало, что озеро ушло в залив Обской губы Карского моря (Тазовскую губу). Перепад был весьма значительным – около 15-20 метров – и, главное, резким.

В донных отложениях хасыреев накоплено большое количество минеральных веществ, питающих растения. Вскоре после осушения озер на их месте происходит настоящая «вспышка жизни» – в тундре и лесотундре появляются «оазисы» с кустарниково-луговой растительностью.

По словам ученых, наметился устойчивый тренд к позеленению Арктики, фиксируемый различными научными группами.

В 2019 году ученые ТГУ продолжат свои исследования в рамках проекта.

Фото из архива лаборатории ТГУ «БиоГеоКлим»

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ИСТОЧНИК KP.RU